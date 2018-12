Éder Gabriel Militão, calciatore brasiliano che indossa la maglia del Porto, potrebbe passare al Real Madrid. Secondo A Bola, il club di Florentino Perez sta valutando la possibilità di far firmare il difensore ventenne brasiliano già a gennaio. Il talento sudamericano, arrivato in Portogallo dal Sao Paulo la scorsa estate, viene valutato 50 milioni di euro. In questa stagione, ha collezionato dieci presenze in campionato e altre cinque partite in Champions League.