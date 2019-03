Real Madrid, affondo su Neymar. E si parla di un incontro segreto con Florentino…

Che ci fossero voci di un possibile addio in estate di Neymar dal Psg lo sapevamo da parecchio. All’indomani dell’eliminazione dei francesi dalla Champions League ad opera del Manchester United, il giornale spagnolo Don Balon lancia la “solita” bomba di mercato: incontro segreto a Parigi fra il padre del brasiliano e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Sembra che fosse concordato il fatto che, senza vittoria della Champions da parte dei parigini, il brasiliano avrebbe lasciato il Psg per i troppi fallimenti del club in campo internazionale.

ANCHE LO UNITED – In più l’entourage del giocatore non sarebbe soddisfatto della Ligue 1, un campionato non particolarmente d’impatto e che possa giovare al talento brasiliano. Anche il Manchester United osserva la situazione, ma il Madrid sarebbe in vantaggio nell’operazione. E attenzione anche al futuro di Kylian Mbappé.