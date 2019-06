Real Madrid, assalto al “Messi giapponese”

Real Madrid scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Luka Jovic ed essere alle strette finali per Benjamin Mendy, i blancos, come riporta AS, hanno messo nel mirino Takefusa Kubo, soprannominato il “Messi giapponese”. Il giocatore, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, prima che i blaugrana fossero costretti a lasciarlo andare in seguito alla sanzione della Fifa per aver violato i regolamenti sui calciatori minorenni. E adesso l’attaccante, attualmente in forza all’FC Tokyo, potrebbe fare ritorno in Spagna, stavolta però a Madrid.

CONCORRENZA – Il Real deve però fronteggiare una ricca concorrenza. Su Kubo hanno infatti messo gli occhi Paris Saint-Germain, Manchester City e lo stesso Barcellona, desideroso di riportare in blaugrana il talento cresciuto nel proprio vivaio.