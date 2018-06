Real Madrid, Bale ‘flirta’ con il Manchester United: la prova è sui social

Sul campo, a Kiev, il timbro l’ha messo lui e non Cristiano Ronaldo. Quella rovesciata che non ha lasciato scampo a Karius, almeno in quella circostanza senza colpe, è stato il marchio sulla notte della tredicesima Champions della storia dei ‘blancos’, ma con ogni probabilità anche il regalo d’addio di Gareth Bale ai tifosi.

Perché se la scena a fine partita se l’è presa il “rivale” Cristiano Ronaldo, attraverso dichiarazioni che sapevano d’addio, il gallese non è stato da meno, subordinando la propria permanenza a un minutaggio superiore: “Ho bisogno di giocare con continuità, cosa che quest’anno non è accaduta: ho avuto un infortunio, ma ora il problema è stato risolto e sto bene. Questa estate mi siederò a un tavolo con il mio agente e parleremo per decidere il mio futuro” ha detto l’ex Tottenham, che sembra deciso a lasciare la Spagna. Sulle sue tracce ci sono da tempo due top club come Bayern Monaco e Manchester United, ma la preferenza di Bale sembra chiara: l’attaccante vuole tornare in Premier ed è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho, suo estimatore da tempo.

Al momento non è partita alcuna trattativa, ma Bale continua a mandare segnali social inequivocabili. L’ultimo è coinciso con una strana domanda rivolta a Paul Pogba, stella dei Red Devils. Il centrocampista della Francia ha postato sul proprio profilo Instagram una foto accompagnata, per motivi commerciali, accompagnata da una didascalia: “It’s all coming togheter”. “Sta arrivando tutto insieme”: ma che cosa? Il sogno di Paul è il Mondiale, ma Bale l’ha voluta leggere in tutt’altro modo, rispondendo a Pogba in merito ad un possibile cambio di look del francese: “Fammi sapere se hai bisogno di un mano per tagliarti i capelli. Te li fai di blu o di rosso, questa volta?” Tanto è bastato ai tifosi dello United per iniziare a sognare: la risposta “rossa” è stata ovviamente la più gettonata, in attesa che i due comincino a parlarsi anche sul campo…