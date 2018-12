Real Madrid, caccia ad un baby talento brasiliano

Il Real Madrid continua a guardare in Brasile alla caccia di nuovi talenti. Dopo gli arrivi di Vinicius e Rodrygo, le merengues hanno messo gli occhi sul giovanissimo Reinier Jesus, talento del Flamengo. Reinier, promettente attaccante, ha appena sedici anni e ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con i brasiliani, la cui scadenza è fissata per il 2021. L’accordo prevede già anche una clausola di rescissione, fissata all’ingente somma di 70 milioni di euro, ma gli spagnoli non sarebbero spaventati dalle cifre dell’affare. Sul giovanissimo calciatore si registra però anche l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, oltre che di due club del nostro campionato, ovvero Juventus e Roma.

Insomma, ad appena sedici anni, il giovanissimo Reinier ha già catturato l’attenzione di mezza Europa.