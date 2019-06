Real Madrid, Ceballos a Zidane: “Tranquillo, non voglio lavorare ancora con te”

Una clamorosa indiscrezione di mercato viene riportata da As, che parla del possibile addio al Real Madrid del centrocampista offensivo Dani Ceballos, peraltro a segno ieri nella sconfitta della sua Spagna Under 21 contro l’Italia nel debutto degli Europei di categoria. Stando al giornale spagnolo, quando alla fine della scorsa stagione Zinedine Zidane gli ha fatto sapere che non avrebbe preso parte al progetto futuro dei blancos, il giovane gli avrebbe risposto in maniera molto schietta e sincera: “Tranquillo mister, nemmeno io voglio continuare a lavorare con te”. Il rapporto fra i due non è mai stato buono, ormai è sancito il distacco fra le parti. Ceballos piace a molte squadre, anche alle big italiane, ma sembra destinato ad approdare al Tottenham, che dovrebbe in questa sessione di mercato disfarsi di Eriksen.