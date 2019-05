Real Madrid, che dribbling di Zidane: “Mbappé? Sta bene dove sta”. Ma quel sorriso…

Ogni occasione è quella giusta per parlare di Real Madrid e di mercato. E allora ecco Zinedine Zidane, tornato calciatore per un evento benefico, dimostrarsi ancora abile nei dribbling.

Questa volta, però, le sue doti da fantasista non si sono viste solamente in campo, ma anche al termine della gara, quando alcuni giornalisti lo hanno fermato per domandargli eventuali novità in ottica calciomercato.

ABILE – Nonostante la stagione si sia appena conclusa, in casa Real Madrid si pensa già a quella successiva che dovrà essere del riscatto. Quale modo migliore se non rinforzarsi sul mercato? Ed ecco, infatti, che Zidane viene assalito da domande alle quali riesce, in pieno stile Zizou, a liberarsi: “Mbappé al Real? Sta bene dove sta…”, ha detto l’allenatore riferendosi all’attaccante francese del Paris Saint-Germain.

Ma poi, ad esplicita richiesta sulle maggiori responsabilità chieste dall’attaccante parigino al suo club e alla possibilità di avere questo ruolo da protagonista, magari con la camiseta blanca, Zidane si lascia andare ad uno strano sorriso e glissa: “Signore e signori…”.