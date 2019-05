Real Madrid-Chelsea, tira e molla per Hazard: i blues non scendono a compromessi

Le ultime partite del Chelsea, su tutte quella che ha chiuso la stagione a Stamford Bridge contro l’Eintracht in Europa League, hanno fatto capire che Eden Hazard in estate passerà al Real Madrid. Di questa trattativa si parla da mesi, ormai anche gli addetti ai lavori si sono fatti scappare dichiarazioni che riguardano la buona riuscita dell’affare. Eppure, secondo Sky Sports, le due parti sono ancora lontane: i blues hanno chiesto circa 150 milioni di euro per lasciar partire il talento belga, che ha un contratto in scadenza nel 2020. La società di Florentino Perez, però, non vorrebbe andare oltre i 100 milioni. Per questo il buon esito non è così scontato e servirà ancora molto tempo prima del nero su bianco per l’ufficialità. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.