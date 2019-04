Real Madrid, chi al posto di Varane? Florentino Perez punta al “nuovo Sergio Ramos”

È molto probabile che nella prossima estate il Real Madrid dovrà privarsi del difensore Raphael Varane, che ritiene di aver completato un ciclo con la camiseta blanca: sul francese classe ’93, campione del mondo in Russia, si sono mosse con forza Paris Saint-Germain, Liverpool e Manchester United. Chi al suo posto? Secondo il giornale spagnolo Don Balon, Zidane avrebbe messo nella lista dei desideri nomi di alto rango quali De Ligt, Skriniar e Koulibaly, ma il presidente Florentino Perez, come spesso capita, starebbe pensando a un nome ancora più clamoroso: José Maria Gimenez.

COME RAMOS – Il 24enne dell’Atletico Madrid piace alla società e ai tifosi dell’altra metà della capitale spagnola perché ha caratteristiche molto simili al capitano Sergio Ramos: è forte fisicamente, dominatore, leader, coraggioso e con gli artigli. Il problema dell’operazione sta nel prezzo: non lascerebbe i Colchoneros per non meno di 75 milioni di euro. Bisognerà vedere anche i piani dell’Atletico, poiché in quel reparto sono già stati ceduti Lucas Hernandez e Diego Godin.