Real Madrid, clamoroso scambio di mercato per arrivare a Pogba

Dopo Eden Hazard, il Real Madrid pensa a Paul Pogba. Il centrocampista francese è l’obiettivo dichiarato da Zinedine Zidane. Il tecnico lo vuole ed è disposto a tutto per portartlo in Spagna. Ecco perché, secondo i principali tabloid inglesi, su tutti il Mirror, i Galacticos avrebbero in mente una mossa a sorpresa per convincere il Manchester United.

Un super scambio che vede protagonista Gareth Bale. L’esterno gallese non ha un buon feeling con Zidane e con l’ambiente madrileno e, nonostante le ripetute conferme sulle sue intenzioni di rimanere in Blancos, potrebbe essere inserito nell’affare per arrivare a Pogba. I Red Devils non vorrebbero privarsi del loro miglior centrocampista, ma le avances degli spagnoli potrebbero avere la meglio. Per Bale sarebbe un ritorno in Premier League dopo gli anni al Tottenham che lo hanno consacrato nel palcoscenico Europeo.