Real Madrid, clamoroso: Sergio Ramos chiede di essere liberato a zero, e Perez…

Il futuro di Sergio Ramos al Real Madrid è sempre più in discussione, lui che da 14 anni è pilastro, capitano e trascinatore dei blancos. Filtrano indiscrezioni clamorose a riguardo che provengono direttamente dalla Spagna: al programma Jugones del canale La Sexta è stato detto che il campione spagnolo avrebbe chiesto esplicitamente al presidente Florentino Perez di essere liberato a zero per accettare un’importante offerta della Cina. All’incontro sarebbero stati presenti anche il fratello-agente del giocatore René Ramos e l’avvocato Julio Senn. La risposta di Florentino? “Non puoi andartene, il Real non può regalare il suo capitano”. I due avrebbero avuto un confronto acceso negli spogliatoi dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Ajax dello scorso 5 marzo. Ricordiamo inoltre che Sergio Ramos ha una clausola rescissoria di 800 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2021.