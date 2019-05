Real Madrid, clamoroso: Sergio Ramos medita la cessione. E la Juventus…

Arrivano bombe dalla Spagna: il capitano della Roja e del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe cambiare aria in estate. Una notizia clamorosa che scatena una vera e propria asta, perché aggiudicarsi uno dei migliori difensori del panorama calcistico internazionale sarebbe un colpo stratosferico per chiunque. E non è nemmeno così in là con l’età, avendo “solo” 33 anni. Secondo quanto riportato dal giornale As, i “mal di pancia” con il club sarebbero iniziati lo scorso 5 marzo, quando ebbe una discussione con il presidente Florentino Perez dinnanzi allo spogliatoio del Bernabeu dopo la sconfitta del tutto inaspettata in Champions contro l’Ajax. In tale occasione il capitano difese i compagni davanti alle critiche espresse dal numero uno dei Blancos. Sempre stando ad As, la frattura non può essere ricomposta: Ramos non ha preso bene i momenti in cui è stato messo in discussione per il suo rendimento e della squadra.

DESTINAZIONI – E quindi dove potrebbe andare in estate, dopo 14 anni al Real Madrid? Anzitutto specifichiamo che Sergio Ramos ha un contratto che scade nel 2021 e la clausola rescissoria è addirittura di 800 milioni di euro, spesa insostenibile per tutti. Ma se è il giocatore stesso a voler provare una nuova avventura, si tratterà un prezzo per il cartellino. Cristiano Ronaldo lo vorrebbe con sé alla Juventus, e allora si ricomporrebbe una coppia da sogno, che significherebbe Champions sicura (ne hanno vinte 4 in 5 anni a Madrid insieme). Si parla anche – ma in secondo luogo – del Liverpool, perché Klopp lo vorrebbe in coppia con Van Dijk, e del Manchester United, che già si era interessato allo spagnolo nel 2015. Altrimenti resta l’opportunità di giocare in Cina, per cui arriverebbero offerte milionarie.