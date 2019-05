Real Madrid, clausola speciale per Modric: rinnova grazie al…Pallone d’Oro

Aria di rivoluzione in casa Real Madrid, ma non tutti i giocatori saranno coinvolti. Dopo il rinnovo annunciato di Toni Kroos, ecco in arrivo anche quello di Luka Modric.

Il croato, finito spesso anche al centro di voci di mercato che lo hanno accostato anche all’Inter, rinnoverà il proprio contratto di un altro anno. Il merito? Oltre all’ottimo rapporto con Zidane, anche del…Pallone d’Oro.

CLAUSOLA – Secondo quanto riporta Marca, infatti, una delle clausole del precedente contratto che il Real Madrid aveva firmato con Modric indicava che se avesse vinto il Pallone d’Oro – esattamente come è successo nell’ultima edizione del trofeo – il suo legame con il club sarebbe stato prolungato di una stagione. Ed è così che il croato prolungherà dunque il proprio contratto fino al 30 giugno del 2021. Chiaramente, c’è il sì di Zidane che ha dato l’ok ad avere il centrocampista nella sua rosa per la prossima annata.