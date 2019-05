Real Madrid, è fatta per un acquisto dalla Germania: settimana prossima l’ufficialità

Il Real Madrid mette le mani su un altro gioiello per la prossima stagione. Dopo Hazard, Pogba e probabilmente anche Eriksen, è praticamente fatta per l’arrivo del gioiello dell’Eintracht Francoforte Luka Jovic. Stando al giornale spagnolo As, l’acquisto è stato definito e alla società tedesca andranno circa 60 milioni di euro. Siccome l’Eintracht si gioca ancora l’accesso alla prossima Champions League, l’annuncio arriverà la prossima settimana, quando si sarà conclusa l’ultima giornata di Bundesliga. Considerando che l’esterno offensivo Hazard verrà ufficializzato dopo la finale di Europa League, i blancos ancora prima dell’apertura del calciomercato avranno già rinforzato e non poco la rosa dopo un’annata piuttosto deludente. Come si sa, a tot acquisti ne deriverà lo stesso numero di cessioni: Bale e Isco sono molto a rischio e piacciono naturalmente a tantissime big europee.