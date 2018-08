Real Madrid, ecco il colpo per far dimenticare Ronaldo: pronti 200 milioni

Il Real Madrid è alla disperata ricerca di un sostituto di Cristiano Ronaldo. Compito non facile quello del club di Florentino Perez che deve fare i conti con la partenza anche di Kovacic e il braccio di ferro con Modric. Arrivati a pochi giorni dall’inizio della stagione, il club madrileno dovrà a tutti i costi provare un colpo e per farlo occorrerà fare un’offerta monstre. A tal proposito, dall’Inghilterra rimbalza la voce di una proposta shock del Real Madrid al Chelsea per Eden Hazard. A riportare la notizia è il Daily Express nella sua edizione domenicale che parla di ben 200 milioni di sterline pronte sul tavolo.

DIFFICILE – La sensazione è che l’impresa di portare il giocatore belga al Bernabeu sia davvero complicata. I Blues di Maurizio Sarri hanno già fatto andare via Courtois e sembra difficile che si possano privare anche del loro miglior giocatore. Lo stesso nuovo tecnico avrebbe parlato con il giocatore e non avrebbe alcuna intenzione di farlo andare via anche se 200 milioni di sterline sono una cifra enorme, ma attualmente inutilizzabile vista la chiusura del mercato in entrata in Premier League.