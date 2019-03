Real Madrid, Florentino Perez per rialzarsi è disposto a spendere 300 milioni per un giocatore

Il crollo del Real Madrid è sotto gli occhi di tutti, tanto che i giornali spagnoli in queste ore stanno cercando di analizzare la situazione nei minimi dettagli, preoccupandosi anche di capire chi verrà acquistato in estate dal club per tornare ai massimi livelli. Non sono passati inosservati i cori che invitano Florentino Perez a dimettersi dopo l’1-4 di ieri con l’Ajax, il presidente si è preso tutte le responsabilità e, secondo Don Balon, sarebbe pronto ad affidare alla squadra un nuovo riferimento in vista del prossimo anno: nientemeno che Kylian Mbappé.

INVESTIMENTO SICURO – Il giovanissimo del Psg, infatti, sarebbe l’unico ad accendere gli entusiasmi del popolo madridista: giovanissimo e fortissimo, tanto che i parigini vorrebbero tenerlo con sé per costruire insieme il proprio futuro. Proprio per questo Florentino Perez sa che dovrebbe sborsare una cifra incredibile pari a 300 milioni di euro per strapparlo dai francesi, ma si parlerebbe di investimento sicuro: attaccante del presente e del futuro, già in grado di portare al successo i top team. I colloqui con lo sceicco sono iniziati. Don Balon dice: “Unico modo per convincerlo? Il denaro”.