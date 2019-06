Real Madrid, follie per arrivare a Pogba: offerti tre big al Manchester United

Il Real Madrid non molla la presa su Paul Pogba. I blancos, dietro sollecitazione del tecnico Zinedine Zidane, continuano nel loro pressing sul giocatore del Manchester United, ritenuto una pedina fondamentale per dare nuovo slancio al progetto madrileno. Al momento, però, la richiesta dei Red Devils è elevata, aggirandosi attorno ai 160 milioni di sterline. Una cifra che pare eccessiva alle merengues, che stanno cercando di abbassare il costo cash inserendo nell’operazione alcune contropartite tecniche. E l’ultima offerta, come raccolto dal Sunday Times, appare clamorosa.

TRE BIG – Per arrivare a Pogba, il Real è pronto ad offrire allo United tre pezzi da novanta: Gareth Bale, James Rodriguez e Keylor Navas. Nessuno dei tre rientra infatti nei piani dei blancos, mentre potrebbero fare gola ai Red Devils, in particolar modo il gallese.