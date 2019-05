Real Madrid, i tifosi cacciano Bale: il 92% vuole il suo addio

Gareth Bale potrebbe salutare il Real Madrid alla fine della stagione. Dopo le parole, e i fatti, di Zidane, anche i tifosi hanno detto la loro.

Attraverso un sondaggio lanciato da Marca i tifosi del Real Madrid hanno stabilito le loro preferenze su chi debba vestire la camiseta blanca nella prossima stagione. I dati hanno evidenziato una netta bocciatura per Gareth Bale. Il 92% dei votanti ritiene che il gallese non meriti la conferma. Come lui, anche altri giocatori sono ritenuti poco importanti alla causa dei Blancos: Luca Zidane conta un pesante 84%, Vallejo l’80%, Marcelo (79%), Mariano Diaz (78%), Isco (76%), Ceballos (75%). Anche Toni Kroos, fresco di rinnovo, conta un brutto 74% di persone che vorrebbe la sua partenza. Indecisione su Casemiro per il quale il 52% dei votanti vuole la cessione.