Real Madrid, il mercato lo fanno…i tifosi: Hazard il preferito, Pogba ultimo

Chissà se il Real Madrid è venuto a conoscenza della sondaggio proposto da AS e riportato anche in Inghilterra dal Sun. I vari obiettivi di mercato dei Blancos sono stati ipoteticamente riuniti per vedere quali fossero le preferenze dei sostenitori madrileni.

A sorpresa, su oltre 160 mila voti arrivati, alcuni dei top player che sembravano essere più vicino alla capitale spagnola sono stati, in parte, snobbati.

Per i tifosi del Real Madrid, in cima alla lista dei desideri, c’è Eden Hazard. Il belga del Chelsea sarebbe il colpo più apprezzato dai tifosi. Ben 53.700 voti per il 10 blues. Luka Jovic dell’Eintracth Francoforte è in seconda posizione ma con “sole” 34.700 preferenze. Sul terzo gradino del podio ecco Christian Eriksen con 25.300 voti.

Fanno scalpore le posizioni di Neymar e, soprattutto, di Pogba. Il primo, al quarto posto con 16.900 preferenze. Il francese, invece, addirittura all’ultimo posto delle sei proposte inserite nel sondaggio con 13.800 voti. Presente anche Tanguy Ndombele del Lione, preferito al campione del mondo del Manchester United con 16.400 voti.