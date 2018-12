Real Madrid, Isco rompe il silenzio: “Non penso al mercato invernale. Voglio vincere altri titoli qui…”

Corteggiato dalla Juventus e, ultimamente anche dal Paris Saint-Germain, Isco, centrocampista del Real Madrid fa gola a diversi top club d’Europa. La situazione poco felice dell’asso madrileno con società e allenatore è stata monitorata da tante società tra cui, appunto, anche quella italiana.

I rumors di mercato che vogliono il classe 1992 lontano dalla capitale madrilena si sono susseguiti nelle ultime settimane e sembravano aver “condannato” all’addio le parti. Le panchine, se non addirittura le tribune, a cui Solari aveva destinato Isco di recente, avevano fatto pensare all’imminente divorzio. A sorpresa, però, dopo tante voci di mercato, ecco che Isco ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato del proprio futuro.

Come riporta Marca, il classe ’92 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Deportes Cuatro, e ha delineato il proprio destino.

RESTO – “Non ho mai pensato di andarmene dal Real Madrid. Non penso al mercato invernale e il mio unico obiettivo è di continuare a vincere tanti titoli con questa maglia”. Ecco svelato il futuro del giocatore. Isco ha deciso: resta a Madrid, almeno per ora.

Lo spagnolo, infatti, è attualmente sotto contratto fino al 2022 con il Real Madrid con una clausola per un’eventuale cessione da 700 milioni di euro, ma in caso di spaccatura definitiva con i Blancos può liberarsi per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Spaccatura che, al momento, pare essere rientrata.