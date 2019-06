Real Madrid, niente Neymar? Non preoccupano solo le situazioni extra-campo

Se il Real Madrid non acquisterà Neymar dal Paris Saint-Germain non è solo per le faccende extracalcistiche, ma anche e soprattutto per le sue condizioni fisiche che da anni non sono al top. Ad esempio, nelle ultime due stagioni al club francese ha saltato numerose partite per la rottura dello stesso metatarso, oppure bisogna parlare delle impossibilità a partecipare alle grandi competizioni col Brasile: ai Mondiali di Russia 2018 l’ex Barcellona è stato penalizzato per un forte dolore alla caviglia, mentre per la Copa America che sta sopraggiungendo è arrivato con qualche problema al ginocchio sinistro, tanto che al primo allenamento ha accusato l’infiammazione delle articolazioni che gli ha fatto saltare le sessioni successive. Perfino il suo sponsor Nike mostra preoccupazione: nelle ultime due stagioni al Psg ha perso per infortunio più del doppio delle partite complessive giocate dal club.