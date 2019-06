Real Madrid, non è ancora fatta per Hazard. Il Chelsea continua ad alzare il prezzo

Con l’acquisto di Luka Jovic, divenuto ufficiale nella giornata di oggi, è cominciata la rivoluzione targata Real Madrid per la stagione 2019-20. Il prossimo colpo dovrebbe essere Eden Hazard, promesso sposo dei blancos già da molto tempo, ma il Chelsea sta “giocando” al rialzo con il prezzo, nonostante il contratto del belga sia in scadenza a giugno 2020. Infatti, secondo quanto trapelato dal giornale belga HLN, pare che i blues abbiano già respinto due richieste del Real Madrid per il fuoriclasse ora impegnato con il Belgio in Nazionale: la prima di 100 milioni di euro, risalente ad aprile, e la seconda di 120, che invece è datata lunedì, fra prezzo fisso e bonus. L’attaccante spera che la situazione si sblocchi in fretta, il dg delle merengues José Angel Sanchez si trova a Londra per accelerare i tempi. Sta di fatto che il Chelsea non si vuole privare del suo miglior giocatore così facilmente.