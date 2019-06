Real Madrid, non solo Jovic: in arrivo un altro super colpo

Non solo Luka Jovic. Il Real Madrid, nei prossimi giorni, potrebbe chiudere un altro importante colpo di mercato. I blancos hanno infatti iniziato l’annunciata rivoluzione, cercando di lasciarsi alle spalle una stagione deludente per tornare ai vertici del calcio spagnolo ed europeo. E adesso, come riporta Marca, sarebbero ormai ai dettagli per un’altra operazione in entrata.

MENDY – Le merengues avrebbero infatti trovato l’accordo con il Lione per Ferland Mendy. Il difensore dovrebbe giungere in Spagna per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, con il giocatore, che era seguito anche da Barcellona e Juventus, che firmerà un contratto fino al 2025. L’annuncio è previsto entro questa settimana.