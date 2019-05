Real Madrid, offerta monstre per Aubameyang: sarà il sostituto di Bale. E i tifosi Gunners…

Si è appena aggiudicato il titolo di capocannoniere della Premier League, in compagnia di Sadio Mané e Mohamed Salah, con ben 22 reti. Modo migliore per confermarsi tra gli attaccanti più forti del mondo non poteva avere. Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, si appresta a terminare la stagione con i Gunners nella finale di Europa League contro il Chelsea.

Una gara che potrebbe anche essere l’ultima con la maglia del club inglese. Infatti, come riporta il Sun che cita Diario Goal, il classe ’89 potrebbe presto lasciare la Premier League per trasferirsi in Spagna dove il Real Madrid sarebbe pronto ad un’offerta pazzesca per portarlo ne La Liga.

CI PROVA – Arrivato all’Arsenal dal Borussia Dortmund nel 2018, per 56 milioni di sterline, Aubameyang potrebbe essere ceduto ai Blancos a fronte di un’offerta di 74 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Il club di Florentino Perez avrebbe individuato l’ex attaccante anche del Milan come l’erede perfetto di Gareth Bale. Il gallese, infatti, sembra destinato a partire da Madrid, per dirigersi, forse, proprio nel campionato inglese. Ma destare stupore, riguardo la possibile partenza del bomber dell’Arsenal, è la reazione dei tifosi Gunners. Come riporta il tabloid britannico, infatti, molti sostenitori sarebbero contenti di monetizzare dalla cessione del giocatore del Gabon. Alcuni, addirittura, chiedono uno scambio: “Varane e Bale per Aubameyang. Mi piacerebbe”.

Vedremo dunque se l’Arsenal sarà favorevole a questa operazione che potrebbe anche comprendere altri top player…