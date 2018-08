Real Madrid, Perez: “Altri acquisti alla Courtois. Tutti qui vogliono vincere ancora”

Nessun riferimento diretto alla vicenda Luka Modric, recentemente accostato all’Inter, ma l’idea di Florentino Perez è quella di avere un Real Madrid sempre al top.

A margine della presentazione del portiere belga Thibaut Courtois, il presidente dei Blancos ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Crediamo fortemente nella nostra squadra che è fortissima, tutti sono pronti per vincere ancora. Puntiamo su tutti i nostri giocatori e lavoreremo per rinforzare la squadra con acquisti alla Courtois. La nostra strategia è quella di avere i migliori giocatori della Spagna e del mondo. Vogliamo una cantera che dia ancora soddisfazioni. Negli USA avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real Madrid nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra”.