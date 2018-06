Real Madrid, Perez chiama Allegri: il tramite è Galliani, ecco la risposta

Chi pensa che Adriano Galliani si completamente fuori dal mondo del calcio si sbaglia di grosso.

TRAMITE – Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex amministratore delegato del Milan è stato il tramite di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per sondare la disponibilità di Massimiliano Allegri a raccogliere l’eredità di Zinedine Zidane.

RISPOSTA – “No, grazie”. Questa la risposta dell’allenatore della Juventus all’attuale senatore di Forza Italia: i due avevano vinto lo Scudetto in rossonero nella stagione 2010/11. Il tecnico toscano, quindi, non ha assolutamente intenzione di lasciare i bianconeri e, addirittura, starebbe seriamente prendendo in considerazione il prolungamento del contratto che scade nel 2020, per poi magari guidare l’Italia una volta che il ciclo di Roberto Mancini da commissario tecnico sarà concluso.

