Real Madrid, quasi fatta per Pogba. La fumata bianca entro la fine del mese?

Il centrocampista Paul Pogba difficilmente tornerà alla Juventus, perché molto probabilmente sarà presto un nuovo giocatore del Real Madrid. A Tokyo, a margine di un evento di qualche giorno fa, aveva dichiarato di voler affrontare una nuova sfida e questa sarà presumibilmente con la maglia dei blancos di Zinedine Zidane, che da tempo ha insistito per averlo a disposizione. Secondo infatti quanto riferito da Marca, la dirigenza delle merengues starebbe cercando di accelerare per arrivare ad una firma del francese entro la fine di questo mese, non solo per evitare che vi siano ripensamenti o altre offerte, ma perché l’allenatore lo vorrebbe già per la partenza per il Canada prevista l’8 luglio. Insomma, dopo le firme di Eder Militao, Jovic, Hazard, Mendy e Rodrygo il Real Madrid è pronto a piazzare l’ennesimo colpo di questa estate.