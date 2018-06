Real Madrid, Ronaldo ha fatto sapere ai compagni che lascerà il club

Se le ultime indiscrezioni fossero confermate, quella del Real Madrid si potrebbe riassumere come la stagione dei grandi addii. Dopo la terza vittoria consecutiva in Champions League, infatti, Cristiano Ronaldo aveva fatto preoccupare tutti parlando al passato della sua esperienza a Madrid e affermando: “E’ stato bello giocare qui”, una frase che sembrava rivelare le vere intenzioni del fenomeno portoghese. A pochi giorni di distanza dal grande spavento, arrivano anche le dimissioni di un altro simbolo madridista: Zinedine Zidane ha infatti annunciato l’addio alla panchina dei Blancos.

Ora, però, si torna a parlare del futuro di CR7. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il fuoriclasse portoghese avrebbe rivelato ai compagni la decisione di lasciare il club già prima della finale di Champions League. Per il giocatore il motivo non avrebbe nulla a che fare con i soldi, ma sarebbe una semplice questione di riconoscenza. In realtà, la ragione sembra essere la rottura del suo rapporto con Florentino Perez, che non pare disposto ad accontentare le pretese del campione. Secondo El Confidencial, Ronaldo avrebbe chiesto di guadagnare circa 50 milioni netti per i prossimi tre anni. Ricordiamo che al momento il 33enne percepisce ‘solamente’ 21 milioni, quasi la metà dei contratti di Messi e Neymar.

La società, comunque, sembra abbastanza sicura che il portoghese continuerà a vestire la maglia dei Blancos anche nel corso della prossima stagione, forte del contratto in scadenza nel 2021.

