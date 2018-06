Real Madrid, Ronaldo ha deciso: andrà via

Periodo non semplice da affrontare in casa Real Madrid. Dopo aver vinto la terza Champions League consecutiva, il club spagnolo ha dovuto salutare Zinedine Zidane che a sorpresa ha deciso per l’addio, e adesso è chiamato a risolvere la “grana” Cristiano Ronaldo. Le parole del portoghese al termine della finale contro il Liverpool sono chiare: “E’ stato molto bello giocare a Madrid”. E ha aggiunto: “Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi”. Il fuoriclasse ex Manchester United non ha ancora annunciato nulla sul proprio futuro, ma avrebbe già fatto la sua scelta e non vuole tornare indietro.

DECISIONE – Secondo quanto svela il quotidiano Record, con notizia riportata in prima pagina, Ronaldo ha deciso di andare via dal Real Madrid. Per i portoghesi “la decisione è irreversibile”. CR7 sarebbe infastidito dall’atteggiamento del club iberico che non avrebbe compiuto nessuno sforzo per “ritoccare” il suo contratto. Le posizioni tra le parti sono molto distanti e dal Portogallo assicurano che una delle ragioni della scelta di Cristiano è Florentino Perez, il quale pare non abbia rispettato le promesse fatte. Secondo il quotidiano lusitano il futuro di Ronaldo potrebbe essere in Italia, Francia o Inghilterra.

