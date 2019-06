Real Madrid senza limiti: battuto il record di milioni spesi del 2009

Siamo solo a metà giugno, ma il Real Madrid fa già segnare dei record. Nessun trofeo, se non quello di regina del mercato. Infatti, la società di Florentino Perez ha fatto registrare ben 303 milioni di spesa per i primi rinforzi sul mercato.

Come spiega Marca, si tratta di una cifra incredibile, soprattutto perché prima della prossima stagione manca ancora molto tempo per portare nella capitale altri rinforzi. Sono oltre 300 i milioni spesi dai Blancos per acquistare 5 calciatori. Hazard (100), Jovic (60), Militao (50), Mendy (48) e Rodrygo (45). Il dato incredibile è un vero e proprio record e va ben oltre la cifra spesa nell’estate del 2009, quando il Real Madrid portò a vestire la camiseta blanca giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo (96 milioni), Kakà (65), Benzema (35), Xabi Alonso (30), Albiol (15), Negredo (5), Arbeloa e Granero (4), per un totale di 254 milioni.