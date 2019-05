Real Madrid, Sergio Ramos parte davvero? Ecco i possibili sostituti

E se l’indiscrezione riportata nei giorni scorsi fosse vera? In estate, dopo ben 14 anni, potrebbe esserci l’addio fra il Real Madrid e il suo trascinatore – nonché capitano – Sergio Ramos. Abbiamo già parlato a più riprese di quali siano le squadre interessate all’acquisto, vediamo ora, secondo le notizie riportate dal Mundo Deportivo, chi la società di Florentino Perez deciderà di acquistare per sostituire il campione spagnolo. Si parte dal fatto che non basterà il solo Eder Militao, già ufficializzato dal Porto per 50 milioni, per sopperire all’addio di Ramos, perché il ragazzo ha solo 21 anni ed è un colpo di prospettiva. Serve qualcuno già pronto.

