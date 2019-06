Real Madrid, sgarbo alla Juventus: pronti 80 milioni per un obiettivo comune

Ancora quando era sconosciuto a livello europeo, quindi ben prima della super tripletta all’Eintracht in Europa League, il Real Madrid aveva posato gli occhi su di lui. Parliamo dell’attaccante 19enne Joao Felix, stella del Benfica. Per lui la società di Florentino Perez, stando a quanto riportato dal giornale spagnolo As, avrebbe pronti 80 milioni di euro più una serie di bonus che farebbero gonfiare l’entità dell’offerta fino a circa 120 milioni. Però, i portoghesi avrebbero respinto la proposta, rispondendo che già hanno avuto per lui quattro richieste proprio da 120 milioni di euro. Su di lui, oltre alla Juventus, hanno posato gli occhi Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United e Manchester City. Joao Felix ha stupito tutti in questa stagione, segnando 20 gol e fornendo 11 assist in 43 partite totali fra campionato e coppe (media di un gol ogni 143 minuti).