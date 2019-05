Real Madrid, su Navas ci sono anche due squadre italiane

In uscita dal Real Madrid il portiere della Costa Rica Keylor Navas, che sarebbe esausto di restare in panchina. Classe ’86, è arrivato nella società di Florentino Perez dal Levante dopo l’ottimo Mondiale disputato in Brasile nel 2014 con la sua Nazionale. Tanti i club europei di prima fascia che hanno chiesto informazioni in vista della prossima stagione: oltre a Marsiglia, Arsenal e Manchester United ci sarebbero anche Inter e Roma. Più verosimile la pista che porta ai giallorossi, che nelle ultime settimane hanno scelto di panchinare Olsen e di dare fiducia a Mirante, che comunque ha risposto molto bene, tanto che potrebbe essere lo stesso classe ’83 di Castellammare di Stabia il titolare della Roma il prossimo anno. Nei prossimi giorni sono attese novità.