Retroscena Paquetà: un anno fa è stato ad un passo dal Valencia

Il Milan, come ormai noto, ha piazzato il primo colpo del calciomercato invernale, ovvero Lucas Paquetà. Il giocatore, da molti considerato il nuovo crack del calcio, è stato individuato dall’occhio esperto di Leonardo, che non ha esitato a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per acquistarlo dal Flamengo. Ma Paquetà poteva sbarcare in Europa già 9 mesi fa, quando fu ad un passo dal Valencia. Secondo ‘SporTv‘, canale brasiliano, gli spagnoli erano in via di concludere una trattativa che ha portato Diego Alves proprio al Flamengo, in cambio dello stesso Paquetà, che sarebbe dovuto arrivare a Valencia per circa 12 milioni di euro. Il trasferimento del brasiliano non si è concretizzato per via della rinuncia da parte del club iberico. Ora il Milan si accinge ad acquistarlo, quando il prezzo del cartellino è all’incirca triplicato. Nel 2019 si potranno tirare le somme, circa le capacità di questo ragazzo e si potrà dire se i 35 milioni per lui spesi rispecchiano il valore del calciatore.