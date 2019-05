Rivaldo è sicuro: “Barcellona prendi Neymar e vinci la Champions…”

Lunga e interessante intervista rilasciata dalla leggenda brasiliana Rivaldo a Sport. L’ex giocatore anche di Milan e Barcellona, si è soffermato in modo particolare sul connazionale Neymar, al centro di diverse voci di mercato e non solo.

Nella giornata di ieri, la notizia che il ct del Brasile Tite ha deciso di togliergli la fascia di capitano della selezione verdeoro e di affidarla a Dani Alves. Su questo tema, e ovviamente, la Copa America, ma anche il mercato, si è concentrato il Pallone d’Oro del 1999.

BRASILE – Parla da esperto di calcio ma anche da tifoso. Per Rivaldo il suo Brasile trionferà in Copa America: “Credo che vincerà anche con una certa facilità. Non vedo nessuna squadra che possa avvicinarsi al Brasile, soprattutto con il ritorno di Neymar che secondo me sarà il miglior giocatore della competizione”.

TORNARE A BARCELLONA – E a proposito dell’attaccante, infortunatosi non gravemente al ginocchio nella giornata di ieri, Rivaldo ha detto in ottica mercato: “Credo che un suo ritorno al Barcellona sarebbe un ottimo affare per entrambe le parti. Specie dopo gli ultimi avvenimenti a Parigi. Se il Barcellona vuole tornare a vincere la Champions League deve riprendere Neymar. Arriverà con molta più motivazione e ha la personalità e molta qualità per riconquistare tutti i tifosi di Barcellona ed essere il migliore del mondo”.