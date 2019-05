Robben: “Futuro? Ho sempre giocato nei massimi campionati, no alla Cina”

Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione. La notizia, già comunicata nelle scorse settimane, era nell’aria ma è diventata solamente da poco ufficiale.

L’olandese, classe ’84, non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro. Tanti i club che lo vogliono, ma l’ipotesi più plausibile sembrava quella della Cina o comunque un campionato non tra i top. Idea, però, scartata dallo stesso esterno del Bayern Monaco che ai microfoni di ESPN ha aperto alla sua permanenza in Europa e chiuso con decisione alla possibilità di partire in Oriente: “Voglio continuare a giocare. L’importante è che io non perda cinque mesi. Nella mia carriera ho sempre giocato ai massimi livelli: ho molte offerte in Europa e non solo, ma di sicuro il mio futuro non sarà in Cina”.