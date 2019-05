Robben insiste: “I test atletici dimostrano che sono tra i migliori. Per il futuro…”

Arjen Robben non si fermerà al termine di questa stagione. Nonostante l’addio al Bayern Monaco già annunciato, l’esterno olandese non ha alcuna intenzione di interrompere la propria carriera.

Dopo dieci anni incredibili in baviera, il classe ’84 si sente ancora in ottima forma e, soprattutto, ha desiderio di rimanere nell’elite del calcio. Intervistato da Voetbal International, infatti, Robben ha voluto precisare alcune cose riguardo le sue condizioni fisiche e il suo futuro dopo il Bayern Monaco.

TRA I MIGLIORI – Il suo contratto con il club campione di Germania scadrà il 30 giugno e dopo Robben si vede ancora ad alti livelli: “Ho 4 opzioni: potrei decidere di andare fuori dall’Europa negli Stati Uniti o in Giappone, oppure rimanerci per un top club o un ritorno in Olanda”. E sul suo stato fisico, l’olandese si toglie anche qualche sassolino: “All’inizio della stagione i test atletici hanno dimostrato che ero ancora uno dei migliori giocatori della squadra“.