Robben potrebbe anche restare in Europa: ecco tutte le possibili destinazioni

L’età di Arjen Robben avanza, ma non per questo mancano pretendenti dopo aver annunciato l’addio al Bayern Monaco, dove in un decennio ha vinto praticamente tutto. Si è parlato molto di un suo possibile approdo in MLS, nel campionato americano, oppure in Cina o Giappone, ma l’esterno offensivo olandese in realtà potrebbe anche restare nel continente europeo. Infatti, stando a quanto riportato dalla stampa olandese, il Psv Eindhoven avrebbe pensato di riportarlo a casa, lì dove tutto ebbe inizio fra il 2002 e il 2004 (dopo esser cresciuto nel Groningen). A quel tempo Robben si fece conoscere al mondo intero, segnando 21 go in 75 presenze considerando tutte le competizioni, infatti poi fu acquistato dal Chelsea. A gennaio ha compiuto 35 anni ma non ha alcuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo.