Rolando Bianchi punge il Napoli: “Il City per Jorginho sarebbe una crescita importante”

City sì, City no. Il futuro di Jorginho è ancora incerto, con il centrocampista del Napoli che pare però ormai decisamente propenso ad accettare la grande offerta arrivata dal Manchester di Guardiola. L’accordo con il giocatore è ormai fatto per 4,2 milioni di ingaggio annuale fino al 2022, mentre manca ancora l’intesa tra i club: gli inglesi offrono 45 milioni più bonus, De Laurentiis chiede 60. Probabile che nella prossima settimana possa arrivare la fumata bianca.

Nel frattempo ha detto la sua sulla vicenda anche Rolando Bianchi che, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha consigliato a chiare lettere all’azzurro di partire: “Per Jorginho il City sarebbe un’esperienza fenomenale, in uno dei campionati più belli al mondo e con giocatori fortissimi. Anche la squadra fortissima e arriverà a vincere la Champions: andare a Manchester per lui sarebbe una crescita importante in carriera”. Poi l’ex attaccante, che in carriera vanta anche un’esperienza proprio al City, si è soffermato su Verdi, l’ultimissimo acquisto del Napoli: “Lo conosco bene, è un giocatore di valore assoluto: sarà importante per Ancelotti ma anche per la Nazionale”.