Roma, Alisson vuole il Real Madrid

Tra i giocatori destinati a soffrire maggiormente per le dimissioni di Zinedine Zidane dalla panchina del Real Madrid c’è sicuramente Keylor Navas. Il portiere costaricense è sempre stato un pupillo del tecnico capace di vincere tre Champions consecutive alla guida del Real, al punto da scontrarsi con il presidente Perez, che al contrario non ha mai amato troppo Navas e che a gennaio aveva di fatto concluso l’acquisto del giovane Kepa dell’Athletic Bilbao, affare stoppato dallo stesso Zidane.

Ora, con la panchina vacante, Perez sembra deciso a riprendere in mano le redini del mercato e il cambio della guardia in porta sembra inevitabile. Del resto le opzioni non mancano, tutte di primissima qualità. In ordine sparso, al Madrid piacciono David De Gea del Manchester United, titolare della Nazionale spagnola, Thibaut Courtois, in rottura con il Chelsea, e anche il romanista Alisson, atteso protagonista a Russia 2018 con il Brasile.

Proprio quest’ultimo sembra essere il maggior indiziato ad indossare la maglia numero 1 del Real Madrid nella stagione 2018-2019, come riporta Marca, secondo il quale lo stesso portiere avrebbe messo il Real in cima ai propri desideri in caso di addio alla Roma. Sulle tracce dell’ex vice di Szczesny ci sono anche Chelsea, Liverpool e PSG, ma il fascino del Madrid non sembra avere uguali per Alisson, valutato oltre 50 milioni dalla Roma, chiamata ad effettuare almeno una cessione importante entro la fine di giugno per accontentare le richieste dell’UEFA in tema di Fair Play Finanziario.

Monchi blinda Alisson