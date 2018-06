Roma, Bruno Peres saluta e torna al Torino

Torino-Roma, andata e ritorno. Dopo due stagioni Bruno Peres lascia i giallorossi e torna in granata. Secondo la Stampa il club del presidente Cairo ha ormai chiuso l’affare che riporterebbe all’ombra della Mole Antonelliana il terzino brasiliano: l’intesa con la Roma sarebbe sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva fissata intorno agli 8 milioni.

Reduce da due annate complicate in giallorosso – in cui si è fatto notare più per la vita notturna spericolata e gli incidenti tra le strade della Capitale che non per le prestazioni in campo -, Bruno Peres tornerebbe così a vestire la maglia del Toro dove tanto bene ha fatto dal 2014, quando si distinse per ottime qualità offensive nonché per la perla nel derby con lo strepitoso gol a Buffon realizzato al termine di una cavalcata entusiasmante da un’area all’altra.