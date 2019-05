Ronaldo “toglie” Neymar dal mercato: “Che io sappia non cambierà squadra”

“La vicenda Neymar da tempo fa rumore ed è sotto tutti i riflettori, per quel che ne so io non è un giocatore sul mercato”. Così si è pronunciato il suo amico e connazionale Ronaldo, che ha risposto ai media in un incontro organizzato dalla Banca Santander, di cui è ambasciatore: “Per me è un giocatore fortissimo e straordinario, ma come detto non dovrebbero esserci affatto accordi con il Real Madrid”. Ha parlato anche delle tante critiche che hanno caratterizzato la carriera del talento classe ’92, ora in forza al Paris Saint-Germain: “Nel calcio succede sempre, anche a me è capitato, il più delle volte ingiustamente. Non ci possiamo fare nulla. Secondo me è un ragazzo molto intelligente, un super talento che ha tanta voglia di recuperare continuità di rendimento. Anche per lui la maggior parte delle critiche sono ingiuste, sono sicuro che saprà rifarsi e cambiare la situazione”.