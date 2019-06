Ronaldo torna allo Sporting Lisbona…ma è Cristianinho

Da un Cristiano Ronaldo ad un…Cristianinho. Lo Sporting vuole riportare a casa il talento portoghese e per farlo ha intenzione di puntare forte su Cristiano Junior. Lo riporta Correio da Manhã che scrive come il club di Lisbona abbia avviato i contatti con la madre dell’asso portoghese, nonché nonna del piccolo calciatore.

I leoni biancoverdi vorrebbero riportare allo Sporting il talento di Ronaldo, e avrebbero intenzione di mettere a segno il colpo Cristiano Ronaldo Jr. Al momento, Cristianinho sta giovando nelle giovanili della Juventus, ma non è detto che CR7 non possa pensare di farlo tornare a casa dove per lui tutto ebbe inizio.