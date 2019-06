Salah come Griezmann? Lo spogliatoio del Real Madrid…non lo vuole

Potrebbe esserci un altro caso di mercato piuttosto interessante in Spagna. Dopo le recenti voci che davano lo spogliatoio del Barcellona contrario all’arrivo di Griezmann, ecco che i giornali spagnoli rimbalzano la voce secondo cui Mohamed Salah, dato per vicino all’ambiente del Real Madrid, non sarebbe il benvenuto all’interno della squadra.

Messi da una parte, Sergio Ramos dall’altra. I due capitani delle top squadre spagnole non vorrebbero Griezmann e Salah con loro. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il capitano blancos non avrebbe digerito le accuse relative alla finale di Champions League della passata stagione, quando, a seguito di un contatto di gioco proprio con il difensore, l’egiziano del Liverpool era stato costretto ad abbandonare il campo e dire addio alla gara.

Le parole di Salah che aveva parlato di intenzionalità nel contrasto di gioco con Ramos non sono state digerite dal centrale spagnolo che, adesso, si starebbe vendicando, ponendo il veto sul suo acquisto.