Sampdoria, è fatta per l’arrivo di Colley

Tempo di primo nuovo acquisto in vista della prossima stagione per la Sampdoria. Dopo l’annuncio della conferma di Marco Giampaolo in panchina, i blucerchiati hanno definito l’arrivo del difensore gambiano Omar Colley, classe ’92, proveniente dal Genk. Affare da 7,7 milioni di euro, più due di bonus: il giocatore sosterrà le visite mediche già nella giornata di sabato per poi firmare il contratto con il club di Corte Lambruschini.

Colley, che è nel giro della Nazionale gambiana, era arrivato al Genk nel 2016 dopo una stagione in Svezia con il Djurgarden. Per lui il prestigioso precedente di un altro difensore arrivato in Italia dal Genk, Kalidou Koulibaly, poi affermatosi tra i più forti centrali del campionato.

