Sampdoria, scintille col Napoli per Tonelli: riscatto troppo alto, può partire a gennaio

Lorenzo Tonelli potrebbe non vestire più la maglia blucerchiata della Sampdoria. Il difensore centrale, arrivato in prestito solo la scorsa estate a Genova dal Napoli, si trova in un momento davvero complicato, non tanto per motivi sportivi legati al campo, ma soprattutto per una prova di forza tra le due società.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, basteranno altre sette presenze dell’ex Empoli in maglia blucerchiata per rendere automatico il riscatto del cartellino del giocatore attualmente in prestito. Una clausola che obbligherebbe la Sampdoria a pagare al Napoli 8,5 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal club del presidente Ferrero che in caso di mancato sconto da parte del collega Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore già durante questa sessione di calciomercato.

Ecco, spiegato, anche il motivo dell’utilizzo col contagoccie anche in caso di emergenza come capitato in alcune gare. Mister Giampaolo, infatti, ha spesso puntato sulla rivelazione Andersen e sul giovane Colley, lasciando in panchina proprio l’esperto Tonelli. Una scelta, non solo tecnica, da quello che si può facilmente intuire.