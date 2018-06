Sampdoria, Viviano fuori dal progetto: sarà ceduto in estate

Il futuro di Emiliano Viviano è lontano da Genova. Dopo quattro stagioni e 110 presenze in maglia blucerchiata, la Sampdoria ha infatti comunicato al portiere toscano classe ’85, in un incontro oggi a Milano, di avere intenzione di procedere ad un avvicendamento e che dunque, nonostante l’ottima annata disputata, non rientra più nei piani del club. Praticamente certa a questo punto, come riporta Sky Sport, la cessione nella sessione estiva di mercato. Parma e Bologna stanno alla finestra ma potrebbero presentare presto le prime offerte a Ferrero per assicurarsi il prima possibile le prestazioni di Viviano.