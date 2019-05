Sarri alla Juventus e il dispetto al Napoli: ecco chi può arrivare in bianconero

Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Juventus e, dovesse andare in porto l’operazione, potrebbero esserci grosse novità anche sul mercato. In primis, grande attenzione a chi potrebbe seguire il tecnico toscano, soprattutto chi è già stato allenato da lui, prima ad Empoli, poi al Napoli.

Una pista da non escludere è quella che porta a Elseid Hysaj. L’albanese potrebbe essere la prima richiesta di Sarri alla dirigenza bianconera. Il terzino può giocare a destra o a sinistra ed è un’ottima soluzione in diversi schemi tattici.