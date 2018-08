Sassuolo, a.d. Carnevali: “Per Locatelli incontro col Milan andato molto bene”

Sembrava ormai svanita la possibilità di vedere Manuel Locatelli al Sassuolo, ma invece, quando manca poco più di una settimana alla fine del mercato, tutto si è riaperto. Il Milan ha ripreso i contatti con i neroverdi per il giocatore classe ’98 che è in cerca di minutaggio. Il nativo di Lecco potrebbe arrivare al Mapei Stadium in prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro, con un controriscatto in favore del Diavolo.Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport all’uscita di Casa Milan dove ha incontrato la dirigenza del club rossonero per parlare di Manuel Locatelli: “L’incontro è andato molto bene, anche se siamo ancora lontani. Se ci risentiremo? Sì, nei prossimi giorni sicuramente”.