Sorpresa sotto l’albero: Nainggolan vuole lasciare l’Inter e tornare alla Roma!

Ieri ad Appiano sembrava che tra l’Inter e Radja Nainggolan fosse stato il giorno del chiarimento dopo il pugno duro di Marotta e il comunicato sul provvedimento disciplinare. Oggi però il Natale sembra aver portato non la pace ma la guerra tra il belga e il club meneghino. Nainggolan starebbe pensando al ritorno alla Roma. Notizia bomba che arriva dalla Capitale. Da voci che rimbalzano da Roma, il centrocampista che Spalletti ha voluto a Milano, adesso ha riallacciato i rapporti con Totti chiedendo di spingere la proprietà ad aprire una trattativa con l’Inter. Calciomercato.com riporta alcuni messaggi che Raja ha mandato ai suoi amici: “Mamma mia, sto a fa’ un macello qua, voglio tornare”. I primi mesi di Radja Nainggolan all’Inter, dopo l’iniziale euforia per l’entusiasmo dei tifosi, non sono stati come immaginava. Sospeso dalla società nerazzurra per motivi disciplinari e non convocato per il Napoli, il belga si è così sfogato: “Mamma mia, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato tutto sul campo e poi alla fine sono sempre rimasti tutti zitti – le dichiarazioni al veleno in questa conversazione privata -. Ma se tra un po’ qualche interista viene a leccarmi il c…, ti giuro, gli rompo il c…”. Poi il desiderio di tornare alla Roma: “Boh, adesso per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?”.